Тегеран, 2 декабря, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Вооружённый конфликт на Украине вызван ошибками в политике НАТО, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян по телефону генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба иранского МИД.

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян

«Кризис на Украине уходит своими корнями в ошибочную политику по расширению НАТО на Восток», — сказал глава внешнеполитического ведомства Ирана.

Он также назвал «голословными» обвинения Запада в адрес Ирана, будто он поставляет оружие России. По мнению Тегерана, это делается для того, чтобы оправдать поставки оружия киевскому режиму.

Абдоллахиян отметил, что Иран против поставок оружия обеим сторонам конфликта. Министр также заявил, что продолжение боевых действий на Украине поддерживают те, кто их спровоцировал.