Вена, 2 декабря, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит на следующей неделе первые миссии на Ровенскую АЭС и Хмельницкую АЭС на Украине. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

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Отмечается, что эксперты агентства уже проинспектировали Южно-Украинскую АЭС и зону отчуждения в Чернобыле. Миссии проводятся в рамках программы по недопущению ядерных аварий в связи вооружённым конфликтом на Украине.

«По просьбе Украины это было частью комплекса миссий МАГАТЭ по оказанию помощи и поддержки на местах в области ядерной безопасности атомным электростанциям», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ищет возможность снова встретиться президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС.