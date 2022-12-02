Шахтёрск, ДНР, 2 декабря, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Пожар произошел на нефтебазе города Шахтерска в Донецкой Народной Республике. От попадания снарядов при обстреле украинскими войсками загорелись ёмкости, сообщил глава городской администрации Александр Шатов.

12019 Пожар

«В результате попадания снарядов произошло возгорание емкостей на нефтебазе города», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что по городу Шахтерску 2 декабря были выпущены две ракеты из РСЗО HIMARS со стороны населенного пункта Константиновка. Это произошло в 18:40.

Пожар устраняют экстренные службы, информации о пострадавших пока нет. Ряд СМИ пишет о нескольких получивших травмы при обстреле. Эти данные пока официально не комментируются.