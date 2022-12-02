Париж, 2 декабря, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Франция выразила озабоченность по поводу столкновений между силовыми структурами Израиля и палестинцами на Западном берегу реки Иордан. С 29 ноября зафиксированы уже несколько столкновений, в результате которых есть погибшие. Французский МИД в сообщении, распространенном 2 декабря, призвал к немедленному прекращению насилия.

ИА REGNUM Израиль и Палестина

«Растущее насилие против палестинцев на Западном берегу должно прекратиться, а виновные должны ответить за свои действия перед компетентными органами», — говорится в обращении.

По данным внешнеполитического ведомства Франции, число погибших в результате столкновений составляет пять человек. В свою очередь пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о задержании девяти палестинцев и гибели еще нескольких в результате рейдов, проведенных израильскими силовиками в различных районах Западного берега реки Иордан.

МИД Франции в связи с этими событиями призвал прекратить насилие против палестинцев и наказать виновных в произошедшем. Дипломатическое ведомство также напомнило о принципах соблюдения международного гуманитарного права на территориях, «находящихся под израильской оккупацией».