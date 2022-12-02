* запрещённая в России организация

Киев, 2 декабря, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Новое подразделение создано в ВСУ — на стороне киевского режима воюет башкирский батальон «Башкорт» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подразделение появилось недавно. О его создании сообщил Руслан Габбасов — основатель одноименной националистической организации, запрещенной в России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Башкирский батальон «Башкорт» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создан в рядах ВСУ», — пишет телеграм-канал WarGonzo.

Напомним, лидер националистической организации «Башкорт» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Руслан Габбасов, скрывающийся за рубежом, известен радикальными взглядами, направленными против русскоязычного населения Башкирии.

Ранее сообщалось, что в 2021 году он сбежал в Литву от уголовного преследования. В России его обвиняли в хулиганстве с применением оружия. Ранее он был судим за убийство. В Литве Габбасов получил политическое убежище и продолжает транслировать свои националистические лозунги и выдвигать идеи о разделении России.