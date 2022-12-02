Вашингтон, 2 декабря, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Система шефства для восстановления Украины, запустить которую планирует лидер киевского террористического режима Владимир Зеленский, вряд ли послужит этой благой цели. Такое мнение высказала обозреватель журнала The American Thinker Оливия Мюррей.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

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По её словам, Зеленский создаёт «патронажную» систему, которая позволит продавать с аукциона территории страны «тем, кто заплатит самую высокую цену». При этом, указала Мюррей, вдохновителем этой идеи стал глава компании BlackRock Лоуренс Финк, с которым Зеленский встречался в сентябре.

Статья Time преподнесла эту встречу как дискуссию на тему «как привлечь инвестиции в разрушенную экономику страны». Согласно заявлению, опубликованному офисом Зеленского, Финк предоставил «бесплатные консультации» по «созданию фонда реконструкции в поддержку восстановления экономики» Украины, в который смогут вкладываться государственные и частные инвесторы.

По сути, отметила обозреватель, это обозначает «продажу страны с молотка по частям». Мюррей считает, что полученные через систему шефства инвестиции на Украине разворуют, а из-за разгула коррупции в республике сам принцип патронажа, предполагающий прозрачность и контроль за расходованием средств, не будет работать.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский считает, что на восстановление Украины необходимо выделить более $1 трлн, и Киев собирается получить указанную сумму через страны Запада, передав подконтрольные области и города под шефство этих государств.

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В ходе видеообращения для Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок глава киевского режима заявил, что предложенный механизм шефства якобы будет способствовать восстановлению определённого региона, города, сектора или предприятия. Зеленский утверждает, что интерес к такой идее уже проявляют власти многих государств.