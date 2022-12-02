Брюссель, 2 декабря, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Лидеры стран Евросоюза 2 декабря пришли к соглашению, что нужно установить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Об этом сообщил журналистам постпред Польши при ЕС Анджей Садось.

Цитата из м/ф «Падал прошлогодний снег». реж. Александр Татарский. 1983. СССР Сук

«Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в $60 за баррель», — сказал Садось.

Он сообщил, что для утверждения этого решения нужен ещё положительный ответ Совета Евросоюза. Его заседание назначено на 3 декабря.

Напомним, 5 декабря вступит в силу запрет США на морские перевозки российской нефти. Вашингтон ожидает, что до этой даты в ЕС введут потолок цен на нефть из РФ.