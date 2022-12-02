Москва, 2 декабря, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Законопроект о повышении зарплат бюджетникам внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Согласно предлагаемым изменениям в Трудовой кодекс, «базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам не могут составлять менее 70% заработной платы (оплаты труда) работников».

Принятие закона позволит не допустить снижения уровня заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, что позволит сохранить и развить кадровый потенциал, сделать более эффективной систему стимулирования работников, отметили авторы.

Указом президента России от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений было предусмотрено увеличение к 2018 г. средней заработной платы, включая работников медицинских организаций. Практика применения новых условий оплаты труда показала, что в полной мере решить задачу стимулирования работников с учетом результатов их труда удалось не для всех учреждений, указали парламентарии.

В ряде учреждений стимулирующие выплаты выполняют роль гарантированной части заработка, которая не увязана с результатами труда. Основной причиной этого является невысокий процент базового оклада (базового должностного оклада), базовой ставки в структуре заработной платы работники. В результате учреждение вынуждено премировать персонал вне зависимости от результатов труда в связи с необходимостью удержания имеющихся работников, обеспокоены в Госдуме.

Ранее Госдума обсуждала законопроект, направленный на увеличение доли должностного оклада в структуре денежного содержания государственных гражданских служащих.

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