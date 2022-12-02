* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 2 декабря, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Телеканал «Дождь»* ― СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Телеканал «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), ведущий в настоящее время вещание из Латвии, разочаровавший местные власти и оказавшийся на грани закрытия, не спасли ни «подписанные сотрудниками бумажки о лояльности местным спецслужбам», ни увольнение ведущего Алексея Коростелёва. Об этом 2 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Запомните, предателей нигде не любят», ― написала российский дипломат в телеграм-канале.

«Не помогла «Дождю» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) сдача Коростелева? Причём надо было видеть, как его коллеги феерически слили», ― добавила Захарова.

Она напомнила слова супруги главного редактора телеканала, которая также является главной по новостям на канале, Екатерины Котрикадзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), которая «сдавленным голосом» сказала о том, что журналист Коростелёв «позволил мнение, которое могло создать двойственное ощущение о позиции канала».

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«Интересно, да? Оказывается, у всего канала есть одно мнение, которого обязан придерживаться каждый корреспондент», ― недоумевает представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Ой, как нехорошо получилось. Ждём приступ биполярочки у ПАСЕ и ОБСЕ», ― написала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря руководитель информационной службы телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Екатерина Котрикадзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявила, что канал прекращает сотрудничество с ведущим Алексеем Коростелевым. По её словам, решение уволить журналиста было принято после его слов в эфире о помощи российским военнослужащим.

Представитель канала назвала эти высказывания «ошибочными», «недопустимыми» и «категорически неприемлемыми для всей редакции».