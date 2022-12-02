Кампала, 2 декабря, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Первый в истории Уганды спутник выведен на околоземную орбиту с японского модуля Международной космической станции (МКС). Об этом 2 декабря объявила министр по вопросам науки, техники и инноваций Уганды Моника Мусенеро.

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По ее словам, со спутником поддерживает связь наземная станция, расположенная в 25 км к востоку от столицы Уганды.

Спутник под названием PearlAfricaSat-1 предназначен для мониторинга территории Уганды и региона Восточной Африки. Его создали при содействии Японии. Запуск состоялся 7 ноября ракетой NASA. Одновременно с ним находился первый спутник Зимбабве ZimSat-1, который также создали при участии специалистов из Японии. Спутники были развернуты на японском модуле KIBO МКС.

Как ранее передавало ИА REGNUM, трое космонавтов Китая, членов экипажа корабля «Шэньчжоу-15», после стыковки вошли на орбитальную станцию «Тяньгун».