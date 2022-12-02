Мелитополь, 2 декабря, 2022, 19:55 — ИА Регнум. РФ проинформировала МАГАТЭ о назначении директором Запорожской АЭС Юрия Черничука. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, принимающий участие в международной конференции «Средиземноморские диалоги».

Gentechno.co.kr АЭС

«Да, мы были проинформированы, у украинской стороны тоже есть назначение, поэтому там есть противоречие», — сообщил Рафаэль Гросси.

О назначении Юрия Черничука на пост директора Запорожской атомной электростанции было объявлено 30 ноября. Ранее специалист работал на станции главным инженером.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Запорожской АЭС ведутся активные ремонтные работы и восстановление инфраструктуры после артобстрелов со стороны ВСУ.