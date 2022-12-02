Рим, 2 декабря, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ведёт переговоры о том, чтобы организовать встречу руководства организации с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 2 декабря на международной конференции «Средиземноморские диалоги», проходящей в Риме, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

(сс) Dean Calma. IAEA Рафаэль Гросси

«Я не знаю, когда именно, мы продолжаем переговоры. Конечно, мне нужно будет встретиться с ним снова», — сказал Гросси.

Он подчеркнул, что «с нетерпением» ждёт, когда ему удастся встретиться с российским лидером.

Напомним, Гросси встречался с Путиным 11 октября 2022 года для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС.