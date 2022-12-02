Вашингтон, 2 декабря, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден подписал закон 2 декабря, чтобы предотвратить забастовку железнодорожников, которая нанесет ущерб экономике и оставит миллионы американцев без работы в преддверии праздников, сообщает USA Today.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

«Мы избавили страну от этой катастрофы. Я знаю, что это было трудное голосование для членов обеих партий. Это было тяжело для меня. Но в тот момент это было правильно», — заявил Джо Байден во время церемонии подписания в Белом доме.

По настоянию Джо Байдена Конгресс проголосовал этой неделе за вмешательство в трудовой спор между железнодорожными профсоюзами и операторами грузовых железных дорог страны. Законодатели проголосовали за принятие предварительного соглашения, которое Белый дом заключил при посредничестве в сентябре между профсоюзными лидерами и железнодорожными операторами, несмотря на противодействие некоторых рядовых работников.

Национальная железнодорожная забастовка, которая, по словам Джо Байдена, нанесет ущерб экономике в преддверии праздников, была предотвращена.

Четыре из 12 профсоюзов, представляющих железнодорожников, отклонили сделку, подготовив почву для остановки работы, которая должна была начаться 9 декабря. Профсоюзы хотели больше, чем один день оплачиваемого отпуска по болезни, предусмотренный соглашением. Некоторые профсоюзные лидеры раскритиковали решение правительства вмешаться.

Решение законодателей принять соглашение ознаменовало собой первый случай за 30 лет, когда Конгресс вмешался, чтобы остановить забастовку. Соглашение включает повышение заработной платы на 24% в течение пяти лет, бонусы в размере 5000 долларов, добровольные выходные, один оплачиваемый больничный.

Напомним, ранее Джо Байден, сторонник профсоюзов, предупредил, что забастовка железнодорожников будет стоить экономике США около $2 млрд каждый день и потребует 765 000 рабочих мест в течение первых двух недель забастовки.