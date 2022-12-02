Москва, 2 декабря, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Соединённые Штаты убедили страны Евросоюза вложиться в «зелёную энергетику», объявить России санкции, спровоцировав в Европе энергетический кризис, а теперь перешли к финальной стадии подготовки к торговой войне. Об этом 2 декабря написала в своём телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кристина Уколова ИА REGNUM Мария Захарова

Она отметила, что политика Вашингтона привела сильному росту цен на энергоресурсы в Евросоюзе, особенно в странах с сильным промышленным сектором. А теперь, когда в ЕС начались проблемы в экономике, в США приняли закон о борьбе с инфляцией, по которому государство будет поддерживать американскую «зелёную энергетику» и другие технологии, включая электромобили.

«Теперь Вашингтон фактически за госсчёт спонсирует новую ветвь автоиндустрии. Европейцы за ними угнаться не могут (у них и так в экономике всё плохо, да и на полную мощность заводы «зелёной» автопромышленности так и не загрузили). В результате происходит искусственный передел рынка в пользу американского автопрома», — заявила Захарова.

По её мнению, лидеры ЕС «смирились» с политикой США, так как кроме возмущений, никакого сопротивления в Европе не видно.

«Вашингтон выигрывает эту торговую войну с европейцами ещё до её начала», — добавила Захарова.