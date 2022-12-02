Мелитополь, 4 апреля, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Во временно подконтрольном киевским властям городе Запорожье прогремела серия мощных взрывов. Об этом 4 апреля сообщил глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия мощных взрывов», — написал он.

Рогов также пообещал позднее уточнить подробности произошедшего. Минобороны пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля глава назначенной киевскими властями военной администрации Запорожской области Иван Фёдоров заявил о повреждении нескольких объектов инфраструктуры на временно оккупированной ВСУ части региона. Он не уточнил, о каких именно объектах идёт речь.

Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровске и временно оккупированном ВСУ Запорожье. По информации онлайн-ресурса оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, в то время на территории Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей, а также временно оккупированных Киевом районах Запорожской и Херсонской областей объявляли воздушную тревогу.