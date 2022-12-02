Москва, 2 декабря, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Бывший военнослужащий из Донецка Вадим Серик поблагодарил президента Владимира Путина за воссоединение Донбасса с России. Об этом он сказал 2 декабря на встрече российского лидера с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Хотел бы очень сильно поблагодарить за то, что Донбасс забрали в Россию. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо вам», — сказал бывший боец батальона «Сомали».

Российский лидер, в свою очередь, выразил восхищение теми, кто не побоялся бороться за себя и рисковать жизнью за людей Донбасса.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о возвращении в состав России. На основании их итогов были подписаны договоры о принятии регионов в состав России.

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В ноябре на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО президент России Владимир Путин заявил, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше. Он отметил, что если бы это случилось, не было бы такого количества погибших мирных жителей, в том числе детей.