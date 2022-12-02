Москва, 2 декабря, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил госкорпорацию «Росатом» с 15-летием и высоко оценил её вклад в обороноспособность РФ. Поздравление 2 декабря было обнародовано на сайте Кремля.

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«Росатом» вносит огромный вклад в укрепление потенциала сдерживания, усиление мощи нашей ядерной триады, в разработку и постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружения и военной техники. Многие из них не имеют аналогов в мире», — говорится в поздравлении.

Путин назвал «рекордными» и «прорывными» ряд достижений госкорпорации. Он отметил, что это позволяет России оставаться в числе мировых лидеров в сфере ядерной энергетики по важным направлениям.

Путин также указал на то, что разработки «Росатома» широко востребованы в различных сферах и помогают достигать целей в развитии России.