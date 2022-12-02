Рим, 2 декабря, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Турция ведёт активную дипломатическую деятельность по ситуации на Украине, но Евросоюз даже не консультируется с Анкарой, контактируя с Киевом. Об этом 2 декабря заявил на конференции «Средиземноморские диалоги» в Риме глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция. Пушка. Война

«А когда в Брюсселе нуждаются в Турции, так сразу выходят на связь. Думаю, ЕС пора принять роль Турции», — сказал турецкий министр.

По его мнению, Евросоюзу нужно осознать, что граница Европы проходит по Турции, а не по Греции. Чавушоглу также заявил, что именно Анкара якобы внесла в дело борьбы с терроризмом больше, чем многие другие страны.

Стоит отметить, что Чавушоглу, выступая в Риме, также призвал вынудить Украину согласиться на переговоры с Россией.