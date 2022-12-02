Москва, 2 декабря, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провел разговор с главой Минфина РФ Антоном Силуановым по вопросу поддержки предприятий, созданных инвалидами. Он обсудил этот вопрос также и с вице-премьером Татьяной Голиковой. Об этом глава государства сообщил 2 декабря в ходе встречи с инвалидами и представителями общественных объединений людей с ограниченными возможностями здоровья.

Kremlin.ru Владимир Путин

Вопрос, который интересовал многих участников встречи, касался мер поддержки предприятий, создавших рабочие места для инвалидов, в частности таких, которые созданы самими инвалидами. Путин пообещал поднять этот вопрос перед правительством, оформив его в отдельное поручение.

«У вас вопрос более тонко поставлен — оказать поддержку именно вашему предприятию. Такому, которое создано вами как людьми с ограничениями по здоровью. И мне кажется, над этим надо отдельно подумать. Татьяна Алексеевна, мы разговаривали и с министром финансов, с вами по этому поводу. Я ему тоже, конечно, об этом скажу. Пожалуй, нужно это оформить как отдельное поручение правительству», — заявил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе сегодняшней встречи с людьми с ограниченными возможностями здоровья Владимир Путин сообщил, что в России всего около 10 млн человек являются инвалидами. Среди них почти 800 тысяч — дети.