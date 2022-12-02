Москва, 2 декабря, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает, что люди с инвалидностью способны добиться больших успехов. Об этом он заявил 2 декабря в ходе телемоста с волонтёрами общественных организаций и людьми с ограниченными возможностями по здоровью.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Я думаю, что любой человек с ограничениями по здоровью может добиться выдающихся результатов. Нам немножко только поддержать со стороны государства», — сказал президент.

Он пообещал, что государство обязательно будет оказывать помощь в этом направлении. Путин также напомнил о Константине Циолковском, который с детства почти полностью потерял слух, но стал в СССР выдающимся учёным.

Напомним, Циолковский занимался проблемами освоения космоса и стал основателем отечественной космонавтики, благодаря теоретическим разработкам.