Донецк, 2 декабря, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шахтерск Горловского района ДНР. Об этом 2 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

По информации источника, обстрел зафиксирован в 18:40 мск. Всего было выпущено две ракеты калибра 227 мм из реактивной системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВСУ вновь совершили артобстрел Киевского района города Донецка из РСЗО БМ-21 «Град». В результате обстрела число пострадавших достигло пяти человек.