Москва, 2 декабря, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Пилотные проекты по реабилитации детей-инвалидов, которые внедряются с 2022 года в Свердловской и Тюменской областях, будут продолжены. Их опыт по итогам окончания эксперимента будет тиражироваться на другие субъекты РФ. Об этом заявил 2 декабря президент России Владимир Путин в ходе встречи с инвалидами и представителями общественных организаций.

Игорь Ивашевич Знак «Инвалид»

«Мы сделаем так, чтобы эти пилотные проекты, во-первых, продолжались, имея в виду результат и качество этой работы. <…> По результатам этого эксперимента, может быть, на другие распространить регионы, будем уже принимать решения по тиражированию на всю страну», — заявил президент

Что касается финансирования этих пилотных проектов, то тут, как подчеркнул Путин, «придется немножко добавить».

Напомним, в Свердловской и Тюменской областях реализуется в экспериментальном порядке проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. В нём участвуют дети, инвалидность которых установлена впервые.

Реабилитация таким детям предоставляется в полустационарной форме или в стационаре с предоставлением проживания и питания ребенку-инвалиду и сопровождающему его лицу. Выбор — за семьей. На проект направлено 300 млн рублей ежегодно. Срок окончания эксперимента — 2024 год.