* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 2 декабря, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Телеканал «Дождь»* ― СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

geralt Увольнение

Ведущий «Дождя» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), который на данный момент вещает в Латвии, Алексей Коростелев больше не работает на телеканале. Сотрудничество с ним прекращено. Об этом 2 декабря во время выпуска новостей заявила руководитель информационной службы канала Екатерина Котрикадзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Она пояснила, что такое решение было принято после слов Коростелева в эфире о помощи российским военнослужащим. Представитель канала назвала эти высказывания «ошибочными и категорически неприемлемыми для всей редакции».

«В эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнение в нашей позиции, поэтому мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня», ― указала Котрикадзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), добавив, что это было сложное, но «единственно верное и возможное» решение.

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Ведущая подчеркнула, что из-за этого высказывания у зрителей сложилось впечатление, что телеканал занимается отправкой снаряжения российской армии, что на самом деле не соответствует действительности.