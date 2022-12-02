Лондон, 2 декабря, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Помогающие Украине страны Запада не могут восполнить резервы боеприпасов, которые были переданы киевскому режиму, пишет газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

По данным издания, больше $40 млрд страны НАТО потратили на оказание военной помощи Киеву. Теперь западные государства должны заполнить резервы, чтобы продемонстрировать Китаю и другим государствам на мировой арене способность наладить военное производство. Основными препятствиями на этом пути авторы издания видят бюрократию и структурные особенности оборонных производств на Западе. Для этого поставщики НАТО должны инвестировать в новые производственные линии, так как уже много лет страны альянса сокращали оборонные расходы и арсеналы.

Марк Кенсиан из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований заявил, что поставщики оказались в ситуации «сначала покажи деньги». Их также беспокоит тот факт, что Минобороны может разорвать контракты после того, как они расширят производство.

Издание также отмечает, что серьезно нарастить производство вооружений будет затруднительно, так как многие производители уже работают на пределе своих возможностей.

Как ранее передавало ИА REGNUM, истощение запасов оружия для военной помощи Киеву стало серьёзным вызовом для стран Европы и США.

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