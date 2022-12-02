Донецк, 2 декабря, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 2 декабря прибыл на место обстрела центра Донецка боевиками ВСУ. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

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«Нет никакой военной целесообразности! Нелюди бьют по центру Донецка, по жилым домам и гражданской инфраструктуре», — написал Пушилин.

Он подчеркнул, что удар был нанесён в пятницу вечером туда, где должно было быть скопление людей. Военных объектов там нет. Пушилин подчеркнул, что важно как можно скорей отодвинуть украинские позиции, чтобы обстрелы прекратились.

Напомним, силы ВСУ вечером 2 декабря обстреляли Киевский район Донецка из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Данных о погибших и пострадавших нет. На месте работают спасатели.