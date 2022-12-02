Москва, 2 декабря, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что традиционная встреча главы государства с правозащитниками состоится. Об этом пресс-секретарь сообщил РИА Новости 2 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Действительно, такое мероприятие состоится, и сейчас оно готовится», — подтвердил Песков.

Также он отметил, что встреча состоится 7 декабря и пройдет в онлайн-режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем обсудил условия «зерновой сделки».