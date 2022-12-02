Рим, 2 декабря, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Анкара считает, что есть страны, которые не хотят, чтобы Украина начала переговоры с Россией. Об этом 2 декабря заявил на конференции «Средиземноморские диалоги» в Риме министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

«Необходимо убедить некоторых наших союзников, выступающих за продолжение войны, посадить Украину за стол переговоров», — сказал глава турецкого МИД.

Он добавил, что Турция продолжит попытки искать способы урегулировать ситуацию на Украине. По мнению Чавушоглу, больше ясности по переговорному процессу будет ближе к весне.