Чавушоглу: Украину нужно посадить за стол переговоров с РФ
«Союзникам» нужно убедить Украину сесть за стол переговоров с Россией — Чавушоглу
Рим, 2 декабря, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Анкара считает, что есть страны, которые не хотят, чтобы Украина начала переговоры с Россией. Об этом 2 декабря заявил на конференции «Средиземноморские диалоги» в Риме министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мевлют Чавушоглу
«Необходимо убедить некоторых наших союзников, выступающих за продолжение войны, посадить Украину за стол переговоров», — сказал глава турецкого МИД.
Он добавил, что Турция продолжит попытки искать способы урегулировать ситуацию на Украине. По мнению Чавушоглу, больше ясности по переговорному процессу будет ближе к весне.