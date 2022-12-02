Луганск, 2 декабря, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил боевые позиции в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом он 2 декабря сообщил в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Помогаем нашим ребятам на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. Устанавливаем генераторы, печки, проводим освещение. Строим медицинские пункты», — написал глава российской столицы.

Он сообщил, что работы по устройству позиций выполняют тысячи сотрудников городского хозяйства. Собянин общался с ними, а также с военнослужащими, в том числе с прибывшими из Москвы.

Напомним, в октябре Собянин вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и министром обороны Сергеем Шойгу посетил базы подготовки мобилизованных бойцов в центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и в выставочном центре «Патриот».