Астана, 2 декабря, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Правящий архиерей Чимкентской епархии в Казахстане епископ Хрисанф должен приложить максимум усилий для укрепления межрелигиозного согласия и межнационального мира в обществе. С такой просьбой после литургии в храме Христа Спасителя в Казахстане к священнослужителю обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Стремись сделать всё от тебя зависящее, чтобы добрые межрелигиозные отношения укреплялись, а дух мира, взаимоуважения и добрососедства господствовал в сердцах людей», ― сказал патриарх, напутствуя епископа Хрисанфа на архиерейское служение.

Патриарх напомнил архиерею об ответственности, которую налагает высокий епископский сан.

«В Казахстане важно также думать о межнациональном мире, о гражданском согласии, потому что это многонациональная земля и православные не являются там большинством. Конечно, эти заботы должны быть направлены не только на внешних, но и, в первую очередь, на ближних», ― подчеркнул предстоятель РПЦ.