Белград, 2 декабря, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Сербы не намерены больше терпеть террор Приштины. Ситуация в Косове и Мехотони развивается с начала ноября 2022 года стремительно, она буквально закипела, заявил 2 декабря в ходе пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Он отметил, что каждую неделю в этих регионах происходят новые нарушения и неизвестно, что ждать дальше, но понятно, что терпеть террор премьера Альбина Курти сербы не будут.

«Сербы, проживающие южнее Ибара, на грани выхода из косовских институтов власти, сербы, проживающие севернее Ибара, на грани того, чтобы больше не пускать представителей Приштины на север края. Ситуация в Косове и Метохии закипела, сербы больше не будут терпеть террор Курти!» — заявил Вучич.

Напомним, ранее президент Сербии заявлял, что сербские власти привержены к диалогу с Приштиной, однако заявил об обеспокоенности за безопасность сербов в Косове и Метохии на фоне последних событий в регионе.