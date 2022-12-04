Москва, 5 декабря, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, призванный защитить водителей в случае употребления ими некоторых лекарств, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пробки в Москве

Парламентарии предлагают закрепить законом решение Конституционного суда о запрете на лишение права управления транспортным средством в случаях, когда в организме водителя найдены следы препаратов, не относящихся к психотропным или наркотическим.

Законодательный пробел признан постановлением Конституционного суда РФ от 24.11.2022 № 51-П «По делу о проверке конституционности примечания к статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа».

Суд запретил суды лишать прав водителей и назначать им штраф в 30 тыс. рублей, если в их организме найдены следы любых лекарств, не относящихся к психотропным или наркотическим.

В этой связи депутаты Госдумы предлагают прописать, что административная ответственность, предусмотренная частью 3 статьи 12.27 КоАП, наступает в случае установленного факта также «… в случае наличия наркотических средств, психотропных веществ, а также входящих в состав лекарственных препаратов веществ, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, в организме человека».

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Ранее депутаты фракции ЛДПР предложили амнистию для нарушивших Правила дорожного движения (ПДД) мобилизованных автомобилистов. Так, под амнистию в случае поддержки постановления большинством депутатов Госдумы подпадут нарушители КоАП по статьям главы 12, за исключением ст. 12.8 («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения») и ст.12.26 («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

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