Рим, 2 декабря, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Анкара надеется, что ближе к весне будет больше шансов начать переговоры между Россией и Украиной. Об этом 2 декабря заявил на конференции «Средиземноморские диалоги» в Риме министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

«Я думаю, что до весны у нас будет более чёткое представление о столе переговоров», — сказал глава турецкого МИД.

Он подчеркнул, что Турция не будет сдаваться и продолжит прилагать усилия для того, чтобы ситуация на Украине стабилизировалась.

Напомним, ранее турецкий президент Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара хочет быть посредником в переговорах между Москвой и Киевом.