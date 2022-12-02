Канберра, 9 ноября, 2016, 07:27 — ИА Регнум. В Австралии планируют принять законопроекты, которые лучше защитят права горнодобывающих компаний Австралии, которые планируют поставку урановой руды в Индию для использования в гражданских целях, сообщает 9 ноября Australian Associated Press.

Законопроект о поставке урановой руды в Индию, внесенный на рассмотрение парламента Австралии 9 ноября, предусматривает юридическую и коммерческую защиту австралийских поставщиков в рамках соглашения о гарантиях.

Напомним, большая часть урана, используемого в качестве ядерного топлива на АЭС Франции, Китая, Индии и Японии, добывается в штате Южная Австралия.