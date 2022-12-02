Москва, 2 декабря, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В России около 800 тыс. детей имеют ограничения по здоровью. Помощь им должно оказывать государство в первую очередь. Об этом 2 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с инвалидами и представителями общественных организаций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«У нас свыше 10 млн людей с ограничениями по здоровью, инвалидов, и детей много, почти 800 с лишним тысяч. Поэтому это то, чем государство должно заниматься ежедневно», — подчеркнул президент.

В ходе встречи речь также зашла о чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Путин пообещал, что государство будет оказывать поддержку этому движению.

Участвовавший во встрече глава Минфина Антон Силуанов подтвердил готовность при формировании очередной программы по «Абилимпиксу» учесть пожелания молодых участников чемпионата по направлению компетенций.