Киев, 2 декабря, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Дефицит государственного бюджета Украины по итогам 11 месяцев 2022 года достиг 807,5 млрд гривен (около $22 млрд). Об этом 2 декабря сообщает пресс-служа министерства финансов.

Бюджет

По данным ведомства, за ноябрь размер дефицита страны вырос на 163,3 млрд гривен (около $4,4 млрд) или на 25%. За этот период в бюджет Украины поступило 149,4 млрд гривен (около $4,1 млрд), а потратили 312,7 млрд гривен (около $8,5 млрд).

Сообщается, что за 11 месяцев текущего года Украина взяла кредитов на общую сумму 1,1 трлн гривен (около $46,2 млрд). Это составляет 77% от планируемых займов.