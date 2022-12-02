Оттава, 2 декабря, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Четыре физических лица и пять юридических добавили власти Канады в антииранский санкционный список, сообщается в опубликованном 2 декабря заявлении канадского МИД.

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Канадский министр иностранных дел Мелани Жоли заявляет, что попавшие в чёрный список люди и компании связаны с «нарушениями прав человека в Иране».

Мелани Жоли «В связи с этим мы вводим санкции ещё в отношении четырёх иранских физических и пяти юридических лиц».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иране с середины сентября продолжаются протесты. Канада под предлогом поддержки борьбы за права человека ввела санкции в отношении нескольких десятков физических и юридических лиц Ирана.

В частности, канадские санкции коснулись членов Корпуса стражей Исламской революции.