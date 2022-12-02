София, 2 декабря, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Номенклатуру вооружения для поставок его Киеву на основании решения болгарского парламента согласовало правительство Болгарии, и это в основном будет легкое стрелковое оружие и боеприпасы. Об этом 2 декабря рассказал журналистам болгарский министр экономики и индустрии технического правительства Никола Стоянов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

«На базе решения парламента, которое было принято ранее, мы предоставим помощь Украине. Но танков, да, не будет. Речь идет о легком стрелковом вооружении и некоторых боеприпасах», — сказал он.

Также Стоянов отметил, что София поставляет киевскому режиму то, что может себе позволить, и добавил, что жители Болгарии могут не беспокоиться по этому поводу, так как эта военная помощь не коснётся боеспособности болгарских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что семь зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, ранее подлежавших утилизации, направят Киеву немецкие власти.