Женева, Швейцария, 2 декабря, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Ожидания о завершении чрезвычайной фазы пандемии коронавирусной инфекции не оправдались. С таким заявлением выступил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции 2 декабря.

(сс) Frank Schwichtenberg Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус

Глава ВОЗ признал, что не можем сказать, что этап чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса позади.

«Мы надеялись, но пока этого не произошло. Все еще существуют условия, способствующие появлению новых штаммов, которые могут стать важным фактором смертности», — пояснили в организации.

Ранее в ВОЗ сообщали, что конец пандемии близок, и смертность от коронавируса в мире снизилась почти на 90%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирной организации здравоохранения приняла решение направить медицинскую помощь в более чем 90 уездов Афганистана.

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