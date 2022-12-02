Вашингтон, 2 декабря, 2022, 17:39 — ИА Регнум. США удаётся с помощью санкций сдерживать программы вооружения Северной Кореи. Об этом 2 декабря заявила журналистам глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

«Поскольку КНДР в условиях международного давления корректирует свою тактику, мы будем продолжать использовать все доступные нам средства для дальнейшего ограничения темпов развития этих дестабилизирующих программ вооружений», — заявила Уотсон.

Она подчеркнула, что США не отвергают возможность переговоров с Пхеньяном, но для этого в Северной Корее сначала должны отказаться от «дестабилизирующих действий» и заявить о желании вернуться к дипломатии. Уотсон подчеркнула, что жители КНДР продолжат страдать от санкций, пока руководство страны не согласится на уступки.

«Мы продолжим тесную координацию действий с нашими союзниками и партнёрами для устранения угроз, исходящих от КНДР, и для продвижения нашей общей цели — полной денуклеаризации Корейского полуострова», — добавила представительница Белого дома.

Напомним, Северная Корея находится под санкциями США, Южной Кореи и Японии, которые требуют от Пхеньяна отказаться от ядерной программы. Последний запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» в КНДР был 18 ноября.