Страсбург, Франция, 2 декабря, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Депутат Европейского парламента Клэр Дейли осудила решение Евросоюза признать Россию «спонсором терроризма». Свое голосование против она объяснила тем, что её коллеги-депутаты проявили лицемерие, сделав такой вывод о России.

Guilhem Vellut Европейский парламент

По мнению Дейли, США в свое время бомбили Ливию, хотя заявляли при этом о демократии и защите прав человека. Как напомнила депутат, в результате действий США Ливия понесла огромные потери — экономика страны была разрушена, а её население погрязло в нищете.

«Вот каково наследие НАТО и стратегия НАТО в отношении прав человека и демократии», — подытожила Дейли.

В голосовании принимали участие 596 евродепутатов. «За» проголосовали 494 парламентария, против — 58, ещё 44 воздержались.