Москва, 2 декабря, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Механизм субсидирования необходимо распространить на предприятия, которые берут на работу людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом 2 декабря на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций заявил президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

Читайте также: Путин заявил, что в стране нет замалчивания проблем инвалидов

«Мы сейчас оказываем поддержку предприятиям, субсидируем, если берут временно неработающих. Надо распространить это на людей с ограничениями по здоровью. Это первое», ― подчеркнул российский лидер.

Глава государства предложил также продумать отдельную систему мер поддержки для предприятий, которые организуются самими людьми с ограничениями по здоровью.

Обращаясь к министру труда и соцразвития Антону Котякову, Путин поручил подготовьте соответствующие предложения.

Также в сюжете: Путин проведёт встречу с инвалидами в формате видеоконференции

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране не замалчиваются проблемы инвалидов. По его словам, отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья в современной России меняется в лучшую сторону.