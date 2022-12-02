Москва, 2 декабря, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам пообещал обсудить президент России Владимир Путин 2 декабря на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций

Kremlin.ru Владимир Путин

«Посмотрим по всем этим вопросам, посмотрим обязательно. Это тонкая вещь по работающим инвалидам, я понимаю, о чём вы говорите, в целом в душе абсолютно с вами согласен. Надо на уровне правительства проработать», — сказал он в ответ на предложение поддерживать не только созданные отдельными инвалидами предприятия, но и созданные общественными организациями инвалидов предприятия, а также сделать индексацию пенсий работающим инвалидам.

Кроме этого, президент РФ указал, что хотя в последнее время тенденция к увеличению числа неработающих инвалидов преодолена, уровень в 25% работающих инвалидов является низким, а потому необходимо предпринимать усилия для снижения количества неработающих инвалидов в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что практика организации соревнований высокого уровня для своих атлетов будет расширена Россией.