Париж, 2 декабря, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Около 200 беженцев заняли площадь у здания Государственного совета в Париже и разбили там лагерь, требуя срочных решений по размещению, передает 2 декабря BFM TV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«Столкнувшись с молчанием государства и реагируя на гуманитарный кризис на окраине Парижа, более 200 беженцев мирно расположились в палатках перед зданием Государственного совета», — сообщает французское издание.

Беженцы также просят «крышу над головой и уважение их достоинства».

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место примерно в 14:30 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МИД Британии и Франции заявили о «неотложности» решения проблемы всех форм нелегальной миграции.

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