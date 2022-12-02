Мадрид, 2 декабря, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Во второй раз пришлось оцепить здание посольства Украины в Испании, передаёт 2 декабря RTVE. Посол и сотрудники пока остаются в здании.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Оцепление

Оцеплен периметр вокруг здания, людей просят покинуть оцепленную территорию.

Напомним, 30 ноября посол Украины в Испании заявил, что в здании посольства в Мадриде взорвалась бандероль, присланная без обратного адреса. Получивший её сотрудник диппредставительства получил травмы.

Представитель киевского режима Дмитрий Кулеба сегодня заявил, что три посольства Украины получили письма с угрозами.