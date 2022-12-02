Путин поддержал идею создания реабилитационных центров для раненых бойцов
Путин высказался в поддержку создания центров реабилитации для раненных в СВО
Москва, 2 декабря, 2022, 17:09 — ИА Регнум. В Донбассе необходимо реализовать идею создания социально-реабилитационных центров для раненых военнослужащих. Об этом 2 декабря на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья заявил президент России Владимир Путин.
Читайте также: Путин назвал участников спецоперации настоящими мужчинами
В разговоре с инвалидом-колясочником, получившим ранение в ходе боевых действий в Донбассе, он назвал такое предложение очень правильным.
Российский лидер указал на необходимость сделать помощь раненым разносторонней, чтобы она «включала все компоненты реабилитации, связанные со здоровьем, с соответствующим оборудованием, с работой психологов, с получением новых компетенций и трудоустройством».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что помощь тяжелораненым участникам спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине должна быть в зоне особого внимания властей всех уровней.