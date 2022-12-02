Москва, 2 декабря, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Практика организации соревнований высокого уровня для своих атлетов будет расширена Россией. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций

Kremlin.ru Владимир Путин

Как отметил российский лидер, ранее российское министерство спорта выступило с предложением о проведении серии разных соревнований высокого класса.

«Мы и дальше будем этим заниматься, в том числе с нашими партнерами в рамках Шанхайской организации сотрудничества, там уже этот вопрос поднимали, он встретил очень благожелательную реакцию, и мы будем двигаться по этому направлению», — сказал он.

Также Путин уточнил, что Россия уже организовывала и летние, и зимние соревнования такого уровня, и добавил, что власти стараются это сделать так, чтобы российским спортсменам это было не только интересно, но поддерживало бы их.

«Уверяю вас, мы будем эту работу расширять, здесь нет никаких сомнений», — заключил президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что помощь тяжелораненым участникам спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине должна быть в зоне особого внимания властей всех уровней.