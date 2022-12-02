Донецк, 2 декабря, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь совершили артобстрел Киевского района города Донецка (ДНР). Об этом 2 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Vitaly V. Kuzmin Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град»

По последним данным, в 16:50 мск по направлению н. п. Орловка — г. Донецк был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Всего было выпущено 10 ракет, приземлившихся в Киевском и Ворошиловском районах Донецка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результатах артобстрела Киевского района Донецка число пострадавших составило пять человек.