Москва, 2 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по объектам киевских боевиков на территории Украины. Кадры работы боевой двойки показало Министерство обороны России.

Минобороны России Су-25

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В ведомстве добавили, что пуски ракет по военным объектам и технике подразделений ВСУ выполнялись парами с малых высот.

«После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в телеграм-канале.

После вылетов специалисты подготовили авиационную технику к повторному боевому вылету.

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