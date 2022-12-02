Москва, 2 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Обмен данными по помощи инвалидам должен быть налажен между Миноброны РФ и социальными службами, заявил 2 декабря президент страны Владимир Путин на встрече с людьми с ограниченными возможностями и представителями общественных организаций.

Kremlin.ru Министр обороны Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин

По словам президента, он обсудил этот вопрос с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, упомянув также, что этот обмен данными важен для создания центров реабилитации для людей с инвалидностью.

Глава государства сказал, что необходимо «не просто создать» эти центры, «нужно, чтобы между Миноброны и социальными службами был налажен соответствующий контакт и обмен информацией».