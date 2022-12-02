Джакарта, 2 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В Индонезии ужесточат уголовный кодекс. В новом проекте уголовного кодекса страны появилась статья, согласно которой секс вне брака карается 1 годом тюремного заключения, сообщает портал Detik.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Переходный период от старого уголовного кодекса к новому продлится три года. Ожидается, что новый проект парламент Индонезии рассмотрит 15 декабря.

«Любое лицо, вступающее в половую связь с лицом, которое не является его мужем или женой, подлежит наказанию за супружескую измену максимальным лишением свободы на один год», — говорится в пункте 1 статьи 413 проекта уголовного кодекса.

Кроме того, лицо, которое совершает сожительство в качестве мужа и жены вне брака, подлежит наказанию в виде тюремного заключения максимум на шесть месяцев.

Издание также сообщает, что оскорбление президента страны будет караться тремя годами заключения. Предусмотрен запрет на оскорбления государственных учреждений и выражение любых взглядов, противоречащих государственной идеологии Индонезии.

Новый проект уголовного кодекса пользуется поддержкой исламских групп.

Напомним, уголовный кодекс был привезен голландцами в Индонезию при колонизации архипелага. Голландское колониальное правительство ввело кодекс по всей стране в 1918 году. Предыдущий проект уголовного кодекса в Индонезии должен был быть принят в 2019 году, но вызвал протесты по всей стране.